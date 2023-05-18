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إيني الإيطالية: هناك إمكانية لبناء خط غاز بالشرق الأوسط وسيكون لليبيا رأي فيه

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالتسي، عن إمكانية بناء خط أنابيب للغاز في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ليبيا سيكون لها رأي في بناء هذا الخط.

وأضاف ديسكالتسي، في جلسة استماع أمام مجلس النواب الإيطالي، أنه يمكن بناء خط أنابيب الغاز في شرق المتوسط، لكن هناك حاجة لاتفاق مع تركيا.

وتابع: “الوضع غير مستقر في المنطقة، هناك نزاعات بين تركيا وقبرص يصعب معالجتها، علاوة على ذلك، أبرمت تركيا اتفاقا مع ليبيا لتحديد منصة واسعة جدا تغطي منطقة شرق المتوسط بأكملها تقريبا، لذلك ليس فقط تركيا ولكن أيضًا ليبيا سيكون لها رأي”.

واستكمل حديثه: “احتياطيات الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مهمة، ويجب أن نفهم مقدار ما يمكن تطويره، لأن المنطقة الوحيدة التي تتمتع بنُضج البنية التحتية هي مصر”.

واستطرد: “الترابط الدولي لم يعد يتم عبر خطوط الأنابيب، وآخرها تم بواسطة شركة إيني مع خط أنانيب الغاز الطبيعي من ليبيا، والذي تم الانتهاء منه في عام 2004، كل التطورات اللاحقة تم إجراؤها على الدوام للغاز الطبيعي المسال، والذي يمكن أن يصل إلى أسواق مختلفة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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