مكتب دعم المديريات بالمنطقة الغربية يعلن تحرير طفل من عصابة تمتهن الخطف والابتزاز

ليبيا – أكد مدير مكتب دعم المديريات بالمنطقة الغربية محمد سويسي تحرير طفل بمدينة العجيلات، والقبض على اثنين من العصابة التي خطفته لغرض ابتزاز ذويه لدفع فدية مقابل إطلاق سراحه.

سويسي وفي تصريح خاص لمنصة” فواصل” بيّن أنه فور ورود بلاغ عن اختطاف الطفل عادل الرميلة البالغ من العمر 10 سنوات، كلف فريق التحري لمعرفة تفاصيل الاختطاف وتحصلوا على كل المعلومات عن الخاطفين وعددهم.

وبشأن خطة تحرير الرهينة ،أوضح سويسي أنهم أبلغوا جهاز الأمن الداخلي بطرابلس وجهاز مكافحة الإرهاب الزاوية وكلفت قوة مشتركة ووضعت خطة لمداهمة المكان المتواجد فيه الطفل، مشيرا إلى أن التعاون مع الأجهزة الأمنية أعطاهم دافعًا قويًا لإنجاز المهمة وتحرير الرهينة.

وأكد أن العمل مستمر لضبط بقية المجرمين، وأنهم توصلوا لمعرفة كافة التفاصيل عنهم، وجار الاتصال بذويهم باعتبار كل العصابة من داخل مدينة العجيلات، مطالبًا بضرورة توفير الدعم لكافة للأجهزة الأمنية فيما يخص مكافحة الجريمة.