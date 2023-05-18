خارجية المنتيهة: من المرتقب فتح السفارة السعودية في طرابلس خلال الفترة المقبلة

الوطن| رصد

كشف مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية، بدر خير الدين شنيبة، أنه من المرتقب قدوم السفير السعودي لدى ليبيا والقائم بالأعمال وباقي طاقم السفارة لمباشرة أعمالهم رسميا بعد تجهيز مبنى السفارة.

وأوضح في تصريحات أن زيارة الوفد السعودي في 14 مايو، بخصوص السفارة السعودية في ليبيا، برئاسة عبد الله السدلان الشمري، رافقه وفد من كبار المسؤولين في ليبيا بغرض وضع الترتيبات النهائية وتقييم مبنى السفارة لإعادة فتحها ومباشرة أعمالها من جديد.

واعتبر أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز العلاقات بين ليبيا والسعودية والتي تشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة وتدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق النفع للبلدين الشقيقين على الأصعدة السياسية والاقتصادية.