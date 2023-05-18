باتيلي يبحث مع حكومة الوحدة تنفيذ برامج تسهم في إنجاح الانتخابات

التقى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ونائبه وفريق البعثة مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ورئيس فريق التواصل مع البعثة الأممية وليد اللافي رفقة عضو الفريق والمستشار عبد المجيد مليقطة.

وبينت منصة حكومتنا أن اللقاء الذي جرى بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس بحث سبل دعم التعاون بين الحكومة والبعثة، لتنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في إنجاح العملية الانتخابية المنتظرة.

واتفق المجتمعون على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسق الجهود، وتبادل وجهات النظر بين الطرفين.

وأطلع المبعوث الأممي على جهود التعاون والتنسيق بين الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات، ونشاط اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، في دعم الزخم الحكومي للعملية الانتخابية.

وتطرق اللافي لجهود الحكومة في إنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، والتي تهدف إلى توفير بيئة إعلامية أكثر أماننا في الانتخابات.