توغي: حماية وصون التراث لا ينبغي أن تكون مسؤولية الدولة وحدها

ليبيا – أكدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة تصريف الأعمال مبروكة توغي،أن حماية وصون التراث لا ينبغي أن تكون مسؤولية الدولة وحدها، بل ينبغي أن تشمل كافة افرد المجتمع.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقتها الوزيرة في ندوة نظمتها وزارة الثقافة والتنمية المعرفية،الثلاثاء، بعنوان “حماية وتوثيق ودارسة التراث الليبي”، بمناسبة يوم التراث العالمي، بحضور وداد الدويني وكيلة وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية، والسفير التونسي لأسعد العجيلي، وعدد من الخبراء والباحثين والمهتمين بالتراث.

وقالت توغي:” ندرك جميعاً بأن الموروث الثقافي الليبي هو تعبير عن هويتنا الوطنية والإنسانية لكل المراحل الزمنية والتاريخية التي تشمل الموروث المادي وغير المادي، ويجب علينا حمايته من الاندثار والاهتمام به لتعزيز الروابط الوطنية بما يحافظ على هويتنا وخصوصيتنا الإنسانية والثقافية والوطنية”.

وأشارت إلى سعي وزارة الثقافة توفير مختلف أشكال الدعم والإمكانيات اللازمة والعمل من خلال عديد المبادرات على صون وتثمين وحماية التراث من خلال لجنة لإعداد القائمة الوطنية للتراث الليبي التي تم تشكيلها من قبل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتضم مختصين وخبراء في هذا المجال من مختلف أنحاء ليبيا وكذلك من الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأكدت على أهمية أن تتكاتف جهود المثقفين والمبدعين والخبراء والمؤسسات الوطنية بالتراث الليبي والاهتمام به والتعاون مع وزارة الثقافة لتبني رؤية مشتركة ولمزيد من الدراسة وحماية تراثنا والمساهمة في توعية الرأي العام لأن حماية وصون التراث لا ينبغي أن تكون مسؤولية الدولة وحدها، بل ينبغي أيضًا أن تشمل كافة افرد المجتمع.

من جانبه، أكد الباحث مصطفى أن التراث ليس جسدًا نتفرج عليه بل نتاج أجيال نعود إليه ونعتبره الشخصية المميزة التي نعرف بها بين شعوب العالم لذلك سلطنا الضوء عليه لإبرازه وحمايته وتوثيقه.

من جانبه، أكد سعيد حامد أن تاريخ ليبيا ضارب في الفترة التي سبقت ظهور الكتابة بوجود العديد من المعالم التي يوجد أهمها في جبال أكاكوس.

وشدد على ضرورة إرجاع الآثار المسروقة والموجودة في الخارج.

من جهته، أكد رمضان الشيباني على موضوع التوثيق والمحافظة على التراث المنقول وضرورة دعم والاهتمام بالتراث.

وأوضح أن التراث الثقافي الموجود في ليبيا يعتبر عالميًا،مؤكدًا على أهمية الحفاظ على هذا الموروث.

وتحدث عبد المطلب ابوسالم عن حماية الموروث من دمار الحروب حيث أصبح هناك اهتمام عالمي بأن الإرث المحلي جزء من التراث الإنساني الذي يعتبر التراث الليبي من أهم أطرافه.

وأكد على اهتمام المنظمات الدولية بالتراث حيث وضعت الاتفاقيات لحماية التراث وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحمايته.