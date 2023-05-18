الحويج يدعو المستثمرين العرب للاستثمار في ليبيا

الوطن/ رصد

دعا وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية محمد الحويج، المستثمرين العرب والعاملين في مجال الاقتصاد والتجارة للاستثمار في ليبيا، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد على أهمية رسم السياسة العامة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي والذي يعمل من خلال استراتيجية العمل العربي المشترك، مبينًا أنه أهم إنجازاته إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وناقش الحاضرون التقدم المحرز في استكمال متطلبات إنشاء منطقة التجارة الحرة وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وتفعيل اتفاقيات النقل العربي، إضافةً إلى اعتماد الإستراتيجيتين في مجالي السياحة، الاتصالات والمعلومات.