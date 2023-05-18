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وليد اللافي: سنطوّر جميع واجهاتنا الإخبارية وعلى رأسها منصة “حكومتنا”

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، وليد اللافي اجتماعا مع فريق منصة حكومتنا لإطلاعهم على هيكلية خطة تطوير الواجهات الرقمية الإخبارية الحكومية.

وأكد اللافي، في الاجتماع الذي جرى يوم الأربعاء، بمقر منصة حكومتنا، أن الحكومة ماضية في مساعيها لتطوير جميع واجهاتها الإخبارية على مواقع التواصل وعلى رأسها “منصة حكومتنا” لتقديم خدماتها للمواطنين، بما يعزز مبدأ الاتصال الحكومي، وفق قوله.

وتتضمن الخطة توحيد غرفة تحرير الأخبار والعمليات وتطوير وحدة الإبداع والجرافيك واستحداث وحدة لإدارة الأصول الرقمية الحكومية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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