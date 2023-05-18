في أقل من 24 ساعة..شرطة رأس أعبيدة يضبط شخصًا حاول خطف فتاة قاصر

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أكدت مديرية أمن بنغازي، أن مركز شرطة رأس أعبيدة تمكن من ضبط شخص حاول خطف فتاة قاصر تبلغ من العمر 8 سنوات في أقل 24 ساعة.

وأضافت مديرية أمن بنغازي عبر حسابها على “فيسبوك” أن المتهم كان ينوي التحرش بالطفلة ولكن عند صراخ الطفلة لاذ بالفرار.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى للمركز عن تعرض ابنته البالغة من العمر 8 سنوات لمحاولة خطف وتحرش من قبل شخص مجهول الهوية، فأصدر رئيس المركز تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأفادت مديرية الأمن أنه تم التنسيق بين إدارة التحقيق والتحريات وتم انتقالهم إلى شارع 20 حيث حدتث الواقعة وتم جمع المعلومات والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة.

وذكرت المديرية أنه في أقل 24 ساعة تم ضبط الشخص المطلوب والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.س.أ من مواليد 1999 ليبي الجنسية واعترف بما نسب إليه.

وأكدت المديرية اتضح أنه تم القبض عليه في وقت سابق كونه قام بخطف فتاة وسجن لمدة سنتين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.