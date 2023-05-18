الدبيبة يصدر هذه التوجيهات بشأن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة العمل بكل جدية لمحاربة تسريب الأسئلة والغش، وتوفير الأجواء الإيجابية للطلاب، وأهمها زيادة مدة الامتحانات في المواد الأساسية، وأن تكون الأسئلة ضمن المقررات التي درسها الطالب.

جاء ذلك خلال تفقد الدبيبة، اليوم الخميس، المركز الوطني للامتحانات، للوقوف على استعداداته للامتحانات النهائية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بحسب منصة “حكومتنا”.

وشدد الدبيبة على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة لضمان نجاح الامتحانات كما أعطى تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، لتطوير مرافق المركز الوطني للامتحانات وتوفير البيئة المناسبة للعاملين فيه.

واطلع رئيس الوزراء على أعمال اللجان الفنية والجدول الزمني للامتحانات الذي أعده المركز، لإنجاز هذا الاستحقاق بشكل مهني.

وتابع الدبيبة رفقة وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ووزير الشباب فتح الله الزني، أعمال الطباعة والتجهيز ونقل الأسئلة لكافة المناطق في البلاد.

وقدم المركز الوطني للامتحانات، عرضا ضوئيا عن منظومة بيانات الطلبة، وأكد مدير المركز أن بيانات كافة الطلبة والتلاميذ في المدارس الليبية قيدت بالمنظومة مع التسلسل الدراسي وبطاقات الدرجات عن السنوات الدراسية.