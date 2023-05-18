بن شرادة: إذا أُجريت الانتخابات فأي مرشح رئاسي سيشكك في النتائج بسبب تزوير الارقام الوطنية

ليبيا – تساءل عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة،عن سر عدم الانتهاء من معالجة ملف تزوير الأرقام الوطنية على الرغم من أنه كان ضمن الأسباب التي ساقتها مؤسسات عدة، ومنها المفوضية العليا لتبرير عدم تمكنها من إجراء الانتخابات نهاية عام 2021.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة”الشرق الأوسط”، اعتبر أن ذلك قد يكون مؤشراً أيضاً على عدم رغبة البعض في الذهاب للانتخابات خلال مدى زمني قريب، موضحاً أن كل ما يطرح من تصريحات من أطراف محلية ودولية بهذا الصدد هو للاستهلاك الإعلامي فقط.

ورأى بن شرادة، أنه بعد تأجيل الانتخابات نهاية 2021 وحتى الآن بات تركيز الجميع منصباً على الصراع على السلطة، أولاً ما بين حكومتين تتنازعان الشرعية، ثم الحديث عن حكومة جديدة ثالثة بديلة عنهما، وغاب عن الذين زايدوا على بعضهم في ادعاء الاستعداد لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الانتخابي، متابعة سير العمل في قضية الأرقام الوطنية، رغم كونها النواة الأولى بالعملية الانتخابية.

وعلى الرغم من تقديره لمتابعة مكتب النائب العام للقضية، تخوف بن شرادة من أن يتم استخدام تلك القضية من قبل معرقلي الانتخابات من أطراف محلية وحلفائهم الإقليميين والدوليين لتعطيل عمل اللجنة رفيعة المستوى، التي يعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تشكيلها إذا ما أعلنت لجنة (6+6) عن الفشل في إيجاد توافق حول شروط الترشح للرئاسة.

وقال بن شرادة: حتى إذا أُجريت الانتخابات، فإن أي مرشح رئاسي سيشكك في صحة النتائج المعلنة، اعتماداً على وجود تزوير بالأرقام الوطنية،وحينذاك سينشغل الجميع مجدداً بالصراع على السلطة، ويتم تناسي جوهر القضية، وهي التغاضي عن حصول عدد من المرتزقة الأجانب على أرقام وطنية مزورة”.

وفي سياق آخر، وصف بن شرادة في تصريحات خاصة لموقع”اندبندنت عربية” قرار حجب الثقة عن فتحي باشاآغا وإحالته إلى التحقيق بـ”المتسرع وغير الصحيح”.

وقال بن شرادة:” إن القرار تجاوز اللائحة الداخلية للمجلس لأنه كان يجب أن يمر بثلاث جلسات حتى يكون صحيحاً، فالأولى للمساءلة والثانية للتقييم، أما الجلسة الثالثة فيتخذ فيها القرار”.

وأضاف أن “ما حدث اليوم من البرلمان هو عبارة عن قفز إلى جلسة القرار مباشرة، وهو تجاوز للوائح الداخلية التي تنظم عمل مختلف البرلمانات في كل دول العالم”، منوهاً بأن باشاآغا لم تصرف له موازنة حتى يحال إلى التحقيق.