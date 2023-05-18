بويصير: خروج اليهود تسبب في تصحر الفن في المدن الليبية

اعتبر المقاول الأمريكي ذي الأصول الليبية، محمد بويصير، أن خروج اليهود من ليبيا أثر بشكل كبير على مجال الفن وأصابه بـ«التصحر»، على حد وصفه.

وقال بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هل فعلا ..كان اليهود الليبيون، رواد الشعر والغناء في المدن الليبية؟، زاعماً أن خروجهم تسبب في تصحر الفن في تلك المدن”.

وأضاف بويصير، في تعليق على أحد متابعيه، أن خروج اليهود تسبب في تصحر البلد حتى تحولت إلى بيئة طاردة من بعدهم”.

وزعم بويصير، في منشوره:” الأمر الذي جعل الصحراء تجتاحها أو محاولة الفنانين الليبيين تقليد نماذج وأساليب قادمة من الشرق، من مصر، منوهاً بأنه يعتقد أن الأمر يستحق النقاش”.