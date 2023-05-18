مقــتل أحمد العروسي أحد عناصر الكتيبة 103 في الزاوية وأنباء عن إغلاق الطريق الساحلي

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أكدت مصادر عدة في مدينة الزاوية، اليوم الخميس، مقتل أحمد العايب العروسي التابع لـ لكتيبة 103 السلعة بالرصاص.

وأوضحت المصادر أن أشخاص مجهولين دخلوا إلى بيت العروسي في منطقة المطرد وقوموا بالرماية وهو في فراشه فجر اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من أهالي مدينة الزاوية توجهوا لإغلاق الطريق الساحلي عقب الحادثة احتجاجًا على تردي الأوضاع الأمنية.

وكانت مدينة الزاوية شهدت في أبريل المصرم اندلاع احتجاجات غاضبة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل، وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب المبرح على أياد أفراد ليبيين وشخص قيل إنّه سوداني الجنسية.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

وجاءت الاحتجاجات بعدما تمّ نشر مقطع فيديو يظهر تعرض شباب من أبناء المدينة للتعذيب بالجلد والكي والتعليق على يد عصابة من الليبيين وشخص آخر قيل إنّه سوداني الجنسية.