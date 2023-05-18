المنقوش تبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة فرص تطوير السياحة في ليبيا

الوطن| رصد

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش صباح اليوم بمدينة جدة الدكتور بندر بن فهد الفهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، وهي إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية.

وبحث اللقاء استفادة دولة ليبيا العضو بالمنظمة من برامج التدريب وتطوير فرص السياحة بالبلاد ودعمها، وتسهيل التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بليييا.

وقدم رئيس المنظمة خلال اللقاء تكريماً للوزيرة تقديراً لرئاستها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في سبتمبر الماضي.