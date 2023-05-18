نجلاء المنقوش تبحث تطوير تعاون ليبيا مع المنظمة العربية للسياحة

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بمدينة جدة السعودية، رئيس المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية، الدكتور بندر بن فهد الفهيد.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، إن اللقاء بحث استفادة دولة ليبيا العضو بالمنظمة العربية، من برامج التدريب وتطوير فرص السياحة بالبلاد ودعمها، وتسهيل التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بليبيا.

وقدم رئيس المنظمة خلال اللقاء تكريماً للوزيرة تقديراً لرئاستها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في سبتمبر الماضي.

وكانت نجلاء المنقوش، شاركت أمس الأربعاء، في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية‬ على مستوى القمة بمدينة جدة السعودية.

وجرى خلال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية مناقشة جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون في اجتماعاتهم، ليعتمدها وزراء الخارجية تمهيداً لرفع مشاريع القرارات للقادة العرب على مستوى القمة المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل الموافق 19 مايو الجاري.

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