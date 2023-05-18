الرقابة الإدارية توضح حقيقة إيقاف وليد اللافي

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية نبيل السوكني، اليوم الخميس، إن ما صدر من الهيئة بحق وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي هو طلب حضور وليس إيقاف.

وأوضح السوكني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″، أن طلب الحضور جاء للاستفسار عن بعض الإجراءات المتخذة من قبل الوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة، وقام باستلامه والتوقيع عليه.

وأضاف مدير المكتب، أن ما يتداول حول إيقاف اللافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ عن الصحة، مؤكداً أن قرار الإيقاف عن العمل احتياطياً الذي يتم تداوله الآن مزور وكان قد سبق نشرة في 9 نوفمبر 2021 وتم نفي هذا القرار.

ودعا السوكني، وسائل الإعلام الى تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار، وعدم نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالهيئة قبل العودة إليها ونشر الأخبار من مصادرها الرسمية، خصوصاً أنهم متعاونين مع الجميع.