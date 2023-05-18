الشح: السبب الرئيس لما حصل مع باشاغا هو الأموال

قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح إن ما حصل لفتحي باشاغا هي النهاية الطبيعية لكل من يقوم بقفزات في الهواء وما حدث من قبل مجلس النواب أمر متوقع فقد تم استعماله طيلة الفترة الماضية وعندما انتهى دوره تم الاستغناء عنه وانهائه سياسياً.

الشح أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الإجراء ليس روتيني بالعكس ما قام به مجلس النواب عبارة عن اخراج فقط والأمر مقرر من قبل وفقاً لتعبيره.

واعتبر أن خليفة حفتر وجماعته هم من قاموا بكل الإجراءات وسندت للنواب لعملية الإخراج لا أكثر ولا أقل والسبب الرئيس هو مالي، مضيفاً “أنهم في خضم مفاوضات ما بين حفتر وعصابته بأوامر من أبيه للتفاوض مع الدبيبة لتشكيل الحكومة واليوم هم موجودين في القاهرة ولكن هناك أموال لم يوقع عليها باشاغا ويريدون استغلالها وأحسن من يستغلها ويصرفها لهم هو اسامة حماد”.

وتابع: “هم وصلوا لمرحلة من الاستهزاء بالليبيين أنهم ما عاد يعيروا أي اهتمام لما يقوله الناس هم يصدرون القوانين في مربوعة ودون اجتماعات وافعال لا نصوص عليها، هناك أساس ومرجعية لأي إجراء تقوم به أي مؤسسة محترمة ومجلس النواب الذي صدعتم رؤوسنا بها ما هي مرجعيته. الإعلان الدستوري بنصوص تنص على اجراءات أن تستجوبوا الحكومة وتحققوا معها! حتى عملينا أننا اوقفناه ولم نقيله هي عملية تلاعب فقط، هم وصلوا لمرحلة لم يعيروا اهتماما لأي كلام وامتعاض”.

الشح استطرد في حديثة: “باشاغا وقفزته الجديدة أنه يستبق إقالته عن العمل ويضرب جماعة برقة ببعضهم حتى يسمي القطراني وهو يعرف أنهم يريدون أسامة حماد وبعث رسالة للنواب قبل جلستهم ليفتن بينهم، باشاغا اتعب من بعده فيما يسمى الهروكة السياسية، لم يزن في السابق ولم يزن اليوم وأنهى حياته السياسية بشكل مخزي وأضاع كل من كان حوله من أناس استغلوا ضعف شخصيته وعدم قدرته على التفكير بشكل متزن وسليم”.

وأفاد أن باشاغا بعث وزير دولته لشؤون رئيس الوزراء لعقيلة وبنغازي وكان يكولس مع النواب ويعدهم وعود بشرط أن يتراجعوا عن الجلسة وعدم الرضوخ لضغوط حفتر لكن العملية فشلت بحسب زعمه.

ورأى أن كل الشعارات بشأن الوحدة الوطنية وتوحيد البلاد “كاذبة” والهدف استعمال أطراف ليصلوا لمبتغاهم الذي لم يصلوه بالسلاح، متسائلاً: “هل أسامة حماد سيدخلكم طرابلس؟”.

ورد على سؤاله حول “ما الذي يمنع حصول تقارب بين الطرفين حتى إن كانت نتائجه ذهاب الحكومة التي كلفها مجلس النواب، في حال وصل الأخير والقوة الفاعلة في المنطقة الغربية لقناعة أنه لا يمكن انجاز أي خطوات عملية إلا بالتفاهم مع حكومة طرابلس”، مشيراً إلى أن هذا إثبات بأن النية ليست الذهاب لانتخابات والشعارات التي يطلقوها هي لاستهلاك الرأي العام والحديث عن حكومة وحدة وطنية وتوافق هو عبارة عن الهروب من الاستحقاق الانتخابي.

وفي الختام قال: “لو حفتر وأولاده عقدوا صفقة مع الدبيبة لن يتجرأ أحد على مهاجمته لأنه عقد صفقة مع من يحكمكم، اعتقد الكلام الهدف منه القفز للأمام والاستمرار في نفس النهج وتعطيل أي فرصة للانتخابات”.