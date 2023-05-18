اليونيسف: تدريب 15 محققة من وحدات حماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية

اختتمت منظمة اليونيسف اليوم الخميس، بالتعاون مع CORAM الدولية، اليوم الأول من برنامج تدريبي لتعزيز قدرة 15 محققة من وحدات حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية لليبيا.

وأوضحت منظمة اليونسف في بيان لها أنه في إطار مشروع “تطوير قضاء الأحداث في ليبيا”، يعد هذا التدريب جزءًا من التزام اليونيسف بتهيئة بيئة أكثر أمانًا للأطفال، وتعزيز المساءلة، وضمان العدالة.

وأشارت المنظمة إلى أنه دعماً لهذه المهمة، تم تنظيم تدريب لمدة أربعة أيام على فنيات المقابلة والاستجواب المتمركزة حول الطفل لأقسام ووحدات حماية الأسرة والطفل.

ولفتت اليونسف إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارة الداخلية الليبية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وبينت المنظمة أن برامج التدريب ستزود المحققات بالمهارات والمعارف اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية الطفل بشكل فعال، مع التركيز بشكل خاص على فنيات إجراء المقابلات التي تركز على الطفل، مما يضمن سماع أصوات الأطفال ودعم حقوقهم طوال عملية التحقيق.

وختمت اليونسف بالقول إن العدالة لكل طفل هي حق أساسي، مشددة على أن اليونيسف في ليبيا تظل ثابتة في التزامها بدعم حقوق ورفاه كل طفل في ليبيا.