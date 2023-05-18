“بعد إفشالها سابقا”.. اللافي يوهم باتيلي بخطط الحكومة للانتخابات

الوطن| رصد

اجتمع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة المنتهية وليد اللافي، رفقة عضو الفريق والمستشار عبد المجيد مليقطة، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، ونائبه، وفريق البعثة بمقرها في طرابلس.

واتفق المجتمعون على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسيق الجهود، وتبادل وجهات النظر بين الطرفين.

وناقش الاجتماع سبل دعم التعاون بين الحكومة والبعثة، لتنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في إنجاح العملية الانتخابية المنتظرة.

وأطلع المبعوث الخاص على جهود التعاون والتنسيق بين الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات، ونشاط اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، في دعم الزخم الحكومي للعملية الانتخابية.

وتطرق اللافي لجهود الحكومة في إنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، والتي تهدف إلى توفير بيئة إعلامية أكثر أماننا في الانتخابات.