«إيتاميل رادار»: رصد طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل طرابلس

أفاد موقع إيتاميل رادار الإيطالي، بأنه رصد طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الموقع الإيطالي، إن طائرة البحرية الأمريكية من طراز لوكهيد EP-3E “أريز “II (رقم التسجيل 159887) غادرت صباح اليوم قاعدة خليج سودا في جزيرة كريت التابعة لحلف الناتو للقيام بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة ليبيا.

وأضاف الموقع:” لكن هذه المرة، لم تكن الوجهة النهائية هي البحر الأسود بل وسط البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً امتداد الساحل قبالة مدينة طرابلس”.

وأكد الموقع، أن الطائرة دارت لمدة ساعة تقريبًا قبالة العاصمة الليبية مع تشغيل نظام المراقبة ADS-B”.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ هذه الأنواع من المهام بانتظام ولكن نادرًا ما يتم إجراؤها مع تشغيل نظام المراقبة ADS-B.