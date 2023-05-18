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الصغير: قرارات تعيين الشباب بالمجلس الوطني للحريات سارية المفعول ولا غبار عليها

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

طمأن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالهادي الصغير في تصريحٍ له الشباب الذين صدر بحقهم قرارات تعيين بالمجلس الوطني للحريات بأن قراراتهم سارية المفعول ولا غبار عليها وإجراءاتهم  قانونية وسليمة.

وأكد الصغير على أن التغيير كان في إدارة المجلس الوطني للحريات وبناءً عليه تم تكليف نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين بتسيير العمل إلى حين انتخاب مجلسٍ جديد في الجلسة القادمة، وبناء على ذلك فإن الاجراءات سليمة بالنسبة للموظفين ولا يوجد من سيلغي هذه القرارات.

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قناة ليبيا الحدث

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