إحباط تهريب 75 ألف حبة دواء مخدر على الحدود الليبية التونسية

تمكنت مصالح الوحدة الخامسة للحرس الديواني التونسي على الشريط الحدودي الجنوب شرقي للبلاد (الحدود مع ليبيا) من ضبط كمية من الأقراص المخدرة إثر قيام دورية تابعة للفرقة المذكورة بمحافظة مدنين من نصب كمين وملاحقة سيارة رباعية الدفع يقودها شخص تونسي الجنسية على مستوى منطقة “الطلح”، وفق بيان صادر عن مصالح الديوانة اليوم الخميس.

وأفاد المصدر ذاته بأنه تم إثر تفتيش السيارة المذكورة العثور على 75 ألف حبة دواء مخدر نوع “بريجابالين 300 ملغ” مخفية داخل كمية من الصناديق المحتوية على بضاعة تتمثل في قبعات.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، وفق المصدر.