أبو زريبة يناقش آلية مراقبة الحركة عبر المنافذ الحدودية

ناقش وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة مع مُدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عثمان عبدالسلام، ومدير أمن منفذ مطار براك الشاطئ عويدات الشريف، الصعوبات التي تواجه عمل المنافذ البرية والبحرية ووضع حلولًا لها.

واستمع أبو زريبة لشروحٍ وافية حول أوضاع منفذ براك الشاطئ والمشاكل التي يُعاني منها المنفذ، وتمت مناقشة الآلية التي سيتم العمل بها لمراقبة الحركة عبر المنافذ الحدودية ومنع دخول المهربين والمجرمين إلى البلاد.

وأكد دعمه للعمل على تحسين وضع المنافذ بالبلاد والعمل على توفير احتياجاتهم، وعلى ضرورة التعاون مع كافة الجهات الأمنية لحماية كافة حدود الدولة الليبية من تدفق المُهاجرين والمجرمين ومكافحة التهريب.