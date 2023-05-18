أعيان المنطقة الغربية يطالبون بتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات

طالب عدد من أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية خلال لقائهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتشكيل حكومة موحدة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى مطالبتهم بعدم إقصاء أي شخصية من الترشح للانتخابات، مشددين على ضرورة أن تشمل الانتخابات الجميع.

وبين المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن اللقاء الذي عقد في مدينة القبة تناول مطالب الشعب بالوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأعرب مشائخ المنطقة الغربية عن دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات.

وأشار المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى لأعيان وحكماء ومشائخ لمنطقة الغربية.