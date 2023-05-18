أوحيدة: المشري وصوان ومن لديه مصلحة شخصية مع حكومة باشاغا متضرر من خطوة إحالته للتحقيق

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن فتحي باشاغا عندما تم اختياره على أساس برنامجه الذي قدمه وأهم شيء أنه سيستلم السلطة ويكوّن حكومة وحدة وطنية حقيقية تعمل على أمن طرابلس العاصمة وهذا سبب رئيس لاختياره على الرغم من وجود منافسين أفضل منه حينها.

أوحيدة اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن ثقة المجلس بفتحي باشاغا كانت في ذلك الوقت خاصة خلال فتره توليه مهام وزارة الداخلية لكنه فشل ولم يتمكن من استلام مهامه من طرابلس واقامة حكومة حقيقية في الشرق تعمل بشكل طبيعي وباجتماعات طبيعية وتكون كحكومة عبد الله الثني على الأقل لتقدم خدمات لهذه المناطق وتكون حكومة في المستوى.

وأشار إلى أن باشاغا سجلت عليه الكثير من الاخفاقات والتجاوزات، مضيفًا “نحن نمثل منطقة واسعة كانت هناك وعود فقط وصرفت له الأموال رغم إلغاء قانون الميزانية ولا نعلم كيف صرفت الأموال! وعندما ذهبت الحكومة للكفرة وعدت أن لها جزء من هذه الأموال لكن للأسف وجدنا أن الأموال غير موجودة ولم تصرف وورطت شركات في عقود وتطالب الآن بأموال والآن صرفت بأمور أخرى وكل البلديات تعاني وقالوا البلديات لم تحصل على شيء وهناك ملاحظات في الجلسة من قبل لجنة الرقابة البرلمانية والتي أعدت الكثير من النقاط وهي الكفيلة أن تحيل باشاغا للتحقيق”.

ولفت إلى مطالبتهم منذ أكثر من شهرين لمثول رئيس الحكومة أمام مجلس النواب لمسائلتها لكن رئاسة المجلس ماطلت لذلك تنادى أعضاء مجلس النواب وناقشوا هذا الأمر، مبيناً أنه لا أحد ينكر بأن حكومة عبد الحميد الدبيبة صرفت أكثر من 200 مليار خلال هذه الفترة وقبلها فائز السراج وهذه المليارات لم يُرى لها أثر في المناطق ولا أحد يعلم أين ذهبت.

كما أردف في حديثة: “حكومة الدبيبة جاءت من أجل برنامج محدد توصلنا لانتخابات ولا تدخل في هذه الصفقات والتنمية الهلامية والتي لم نرى لها أثرًا على الأرض لذلك سحبنا الثقة من الحكومة وأتينا بفتحي باشاغا ليستلمها وأن تكون حكومة لكل الليبيين وهو فشل في ذلك وكان عليه أن يعتذر ويقول إنه فشل في هذه المهمة، استمر سنة لم يستمر في سرت وللآن حكومته في بنغازي وهو في سرت!. نحن وقواتنا المسلحة وجهان لعملة واحدة ومتكاملين لأننا نمثل المنطقة والقوات المسلحة تثق فيها الكثير من الليبيين”.

وحول غياب عقيلة صالح عن الجلسة، أوضح أن عقيلة صالح عضو في مجلس النواب ومن حقه أن يعترض ولا يقبل ويحسب على عقيلة أنه لا يعارض ما يراه مجلس النواب، مستغرباً من الذين يتهمون عقيلة صالح بأنه يختزل مجلس النواب في شخصه ومرة أخرى يريدون أن يكون مجلس النواب عقيلة صالح بحسب قوله.

وتابع: “مجلس النواب 80 نائب اغلبيتهم مع هذا القرار، هل تريدون عقيلة أن يعارضه؟ بالعكس هذا يحسب له ونحترمه ورجل حكيم ونحترم تصرفاته وهذا ما جعلنا نتمسك به للآن كرئيس مجلس النواب. باشاغا فشل أن يكون رئيس حكومة وحدة وطنية عندما تعهد أنه سيستلم مهامه في العاصمة وينهي وجود الحكومة المنتهية نحن الآن أمام خيارين إما أن نصل وهذا بعيد الاحتمال طالما الدبيبه مدعوم من الخارج وخاصة إن فاز أردوغان مرة أخرى وبسياسة الأمر الواقع أن يتخلى الدبيبة عن السلطة وتكون لدينا حكومة وحدة وطنية إلا إّذا تقدم الدبيبة للانتخابات وتنازل وفق ما نص عليه القانون واستقال من حكومته ربما نستطيع أن ندمج بطريقة أو بأخرى”.

واستطرد في حديثة: “لكن نحن في هذه المنطقة الواسعة المهمشة الضائعة إما ان نكون تحت حكومة وحدة وطنية وهذا لم يتحقق وإما ان تكون لدينا حكومتنا التي نفرض بها ما نريد كما سبق عندما كانت لدينا حكومة الثني وهذا الأمر الذي نراه الآن. إما ان تكون وجود باشاغا بتوافقه مع الدبيبة من تحت الطاولة أن يبقى الأمر على ما هو عليه وهذا ما توجسنا منه وربما لدينا معلومات وشكوك في هذا الشأن وهناك تحقيقات في ذلك لن نسمح له أن يستمر وما دعانا لنتخذ ما اتخذناه”.

وبيّن أن فتحي باشاغا خصص له مليار تقريباً وبدل أن يوزعه على المناطق التي تستحقها ذهب وصرفها وفق بند متفرقات ولم ترى منها المناطق أي شيء وفقاً لقوله.

ورأى في ختام حديثة أن خالد المشري ومحمد صوان ومن لديهم مصلحة شخصية في حكومة باشاغا والدبيبة متضررين من هذه الخطوة، مشيراً إلى أن المشري لم يستطيع تغيير منصب من المناصب السيادية ولا يمكنه فرض حكومة مصغرة بحسب تعبيره.