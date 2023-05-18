الجويفي يشكل لجنة بمتابعة واقعة وفاة مشجع بعد مباراة الاتحاد والأهلي في طرابلس

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أصدر وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، بتشكيل لجنة خاصة كلفها بمتابعة واقعة وفاة المشجع الرياضي عبدالمهمين الفلاح.

وشدد الجويفي في قراره الذي نشر عبر الحساب الرسمي للوزارة على “فيسبوك” على ضرورة موافاته بشكل عاجل ومفصل بكل ما يتعلق بها.

وطالب الوزير رئيس وأعضاء اللجنة بضرورة التواصل مع كل الأطراف والتحقيق في مجريات الأحداث ومسبباتها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الحدث المفجع.

وكان المشجع لنادي الاتحاد عبدالمهين الفلاح، توفي متأثرًا بإصابة بطلق ناري في الرأس تعرض لها خارج أسوار قاعة طرابلس الكبرى بعد مباراة الاتحاد وأهلي بنغازي لكرة السلة يوم الإثنين الماضي.