الشهوبي يطالب نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري ربط مطارات الجنوب بالمطارات المصرية

التقى وزير المواصلات بحكومة الدبيبة المنتهية محمد سالم الشهوبي أمس الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان الوزارة بطرابلس نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري “عصام كشك”.

تم خلال هذا اللقاء بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة استعراض مرحلة التحول في العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بين ليبيا ومصر.

وأشاد الوزير بالمستوى الذي وصلت له معدلات الرحلات بين البلدين واصفاً لها بالمرضية في حين كانت متوقفة تماماً في العام 2021م.

وطالب بالعمل على معالجة العراقيل أمام انسياب حركة الشحن الجوي وربط مطارات الجنوب بالخطوط الدولية باتجاه المطارات المصرية، مشدداً على ضرورة إيجاد الحلول للمشاكل التي تعرقل الجانبين.

وفي ذات السياق أكد على حرصه التام ودعم التواصل والتنسيق والعمل المشترك بما يحقق ويخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه عبر نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عند سعادته بهذا اللقاء وعن ارتياح سلطة الطيران المدني المصري لمستوى التعاون والتنسيق القائم مع مصلحة الطيران المدني بالحكومة، مؤكداً استعداد الجانب المصري لتقديم كافة المساهمات الممكنة وتقديم الدعم الفني لقطاع الطيران في ليبيا.