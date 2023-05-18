بنغازي.. القبض على مطلوب في وقائع الإيـذاء الجسيم وإساءة معاملة أفراد الأسرة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن مركز شرطة سيدي خليفة من القبض على شخص مطلوب لدى مراكز شرطة العروبة،الصابري،البركة بتهمة الإيذاء الجسيم وصادر بحقه أمر وضبط وإحضار من النيابة العامة.

عُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة عن أحد المطلوبين لدى النيابة العامة وكذلك مراكز شرطة ،الصابري،العروبة،البركة على ذمة وقائع الإيذاء الجسيم وإساءة معاملة أفراد الأسرة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد ربيع الورفلي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات حسب المعلومات الواردة بتواجد الشخص المطلوب داخل الإختصاص وبالفعل تم مشاهدة الشخص سالف الذكر وتم ضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.أ.ع من مواليد 1993 وتم إحالته إلى النيابة العامة .