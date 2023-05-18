هيئة الطيران المدني الإيطالية تتفقد مقرات مصلحة الطيران المدني في ليبيا

أخبارليبيا24

تفقد فريق التدقيق التابع لهيئة الطيران المدني الإيطالية عددا من مقرات مصلحة الطيران المدني في ليبيا.

وأوضحت السفارة الإيطالية في ليبيا في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أن الزيارة للاطلاع على القواعد والمعايير الدولية.

وأضافت السفارة أن الزيارة تهدف لمراجعة تحقيق متطلبات وشروط رفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيـران الليبية.

وذكت السفارة الإيطالية أن الزيارة تشمل كذلك عقد اجتماعات مع مسؤولي هيئة الطيران المدني الليبية وزيارة مطار طرابلس-معيتيقة والتحقق من إجراءات السلامة.

وأكدت السفارة ألأن هذه الزيارة خطوة مشجعة نحو عودة الطيران باتجاه إيطاليا وأوروبا، ويعتبر ملف استراتيجي في العلاقات الثنائية.