قزيط: انفراد مجلس النواب بتعيين الحكومات وإقالتها لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد السياسي

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، أن انفراد مجلس النواب بتعيين الحكومات وإقالتها دون التشاور مع شركائه لن يؤدي إلا لتعقيد المشهد السياسي المعقد أساسًا.

قزيط وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” ،قال:” قد يكون إيقاف فتحي باشاآغا بمثابة قطع آخر حبال الود بين المتخاصمين وتقدم نحو المزيد من الفرقة بينهم”.

واعتبر أن العبث بالتوازنات الهشة قد يؤثر على حالة الاستقرار النسبي التي تسود اليوم.

وفي سياق آخر،قال قزيط في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” إن حديث النائب العام باستمرار العمل على تنقية ملف السجل المدني من الأرقام المزورة يشكك بقوة في ما تردد خلال الفترة الماضية من مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات، وأيضاً حكومة الوحدة عن توفير جميع الإمكانات لإجراء الانتخابات.

وأضاف قزيط أن الجاهزية التي تحدثوا عنها كاذبة بهذا النسق.

ورأى أن تقاعس الحكومة، باعتبارها المسؤول المباشر عن متابعة تنقية ملف السجل المدني بالكامل، ليس له ما يبرره.

ورغم قناعته بأن إثارة القضية في هذا التوقيت قد تكون لها أهداف سياسية، وتحديداً ارتباطها بالانتخابات، فقد دعا قزيط إلى ضرورة عدم حصر القضية بهذه الجزئية فقط، خاصة في ظل كثرة الأعداد التي سبق الإعلان عن أنها مزورة، والتي تزيد على 88 ألف رقم وطني».

ورأى أن ما يسمى “قوى الأمر الواقع” المستفيدة من الوضع الراهن، والقابضة على المال والسلاح، لن تتردد في وضع أي عراقيل للحيلولة دون إجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن القضية هنا تتعلق بالأمن القومي للبلاد وثرواتها.

وتابع قزيط موضحاً:”طوال الفترة الماضية كان هناك حديث عن تزوير في الأرقام، لكن في حدود مئات وبضعة آلاف فقط، غير أن وجود أكثر من 88 ألف رقم وطني مزور يعد كارثة بكل المقاييس، سواء استخدمت من قبل شخصيات غير ليبية، وتمتع هؤلاء بكل حقوق الجنسية لدينا، أو استخدامها للسرقة والحصول على مقدرات الدولة، سواء بتلقي رواتب حكومية ومنحة أرباب الأسر”.