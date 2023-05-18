اقعيم يبحث جوانب عمل نظام أمني تقني حديث لضبط المطلوبين

بحث وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم مع رؤساء مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية والأقسام، جوانب عمل نظام ” أمنُنا ” الالكتروني وهو نظام مزود بتقنيات عالية الدقة تسعى الداخلية من خلاله إلى ضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة وكشف المفقودين والمركبات المَسروقة والمفقودة على ذمة قضايا جنائية.

كما تابع اقعيم الأوضاع الأمنية وناقش ضرورة تفهم وجهات نظر قيادات وزارة الداخلية وكبار الضُبّاط والمُستشارين؛ للوقوف على كل ما يخدم الصالح العام ويعود بالمنفعة على الملف الأمني.