بالصور.. تفاصيل مثيرة بالكشف عن ملابسات واقعة قـتـل وتضليل بالنواحي الاربع

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الاربع عن الكشف ملابسات واقعة قتل وتضليل للعدالة .

وبعد ورود محضر جمع استدلالات من مركز شرطة قصر بن غشير الى قسم البحث الجنائى قصر بن غشير يتعلق بوفاة أ . م . ع مصري الجنسية في أحد مستشفيات مدينة طرابلس بتاريخ 2022 /12/13 بعد جلبه مغمي عليه من منطقة قصر بن غشير .

وتم تشكيل فريق عمل تولى جمع المعلومات وتوصل الى ضبط المدعو ع . ا .م مصري الجنسية الذي قام بنقل المجنى عليه حيث اعترف انه قام بمساعدة شخص مصري اخر يدعي م . ف . ا باحضار المجنى عليه من طرابلس الى مزرعة المدعو ع . ا . م ليبي الجنسية بعد خداعه ان هناك عمل صيانة كهرباء في احد المنازل ، كما ذكر ان المجنى عليه سقط في حفرة بعمق 5 أمتار وعرض 2 متر كانت بمزرعة الشخص الليبي وانه اخرج منها مغميا عليه ونقل الى طرابلس للعلاج .

وبعد الاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي الذي ذكر ان المجنى عليه تعرض للخنق غير اليدوي عن طريق رباط او ما شابه ذلك تم تضييق الخناق على الشخص المصري الذي تم ضبطه الى حين اعترافه ان المجنى عليه قريب له وتم احضاره هو والمدعو م . ف . ا الذي يمتهن اعمال السحر والسعوذة من اجل الحفر في مزرعة الشخص الليبي في منطقة القصر لاستخراج كنز .

وبعد معاينة المزرعة واخذ اقوال عامل نيجيري تبين ان هناك حفرة اخرى غير الحفرة التي ذكر ان المجنى عليه سقط فيها ، وعليه تم التعميم لضبط المذكورين ومنهم الشخص المصري الذي يمتهن الشعوذة حيث تمكن مركز شرطة غريان من ضبطه وتسليمه لفريق البحث الجنائى قصر بن غشير اضافة الى ضبط طلاسم واشياء اخرى يشتبه انها تستعمل في عمليات استخراج الكنوز .

اتخذت الاجراءات القانونية وتم احالة المتهمين المقبوض عليهم لمركز شرطة قصر بن غشير حيث قيدت القضية 2023/339 قتل وتضليل العدالة ، وجاري العمل على ضبط المتهمين الاخرين .