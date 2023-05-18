منظمة حقوقية تطالب بكشف ملابسات مقتل مشجع رياضي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال مقتل المواطن “عبد المهمين الفلاح” أحد مشجعي نادي الاتحاد إثر إصابته بعيار ناري أدى إلى دخوله العناية الفائقة قبل أن يتوفى ليلة البارحه في أحد مصحات الطبية بتونس.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أن ما حدث في قاعة طرابلس الكبرى مطلع الأسبوع الحالي عقب نهاية مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي في دوري كرة السلة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومؤشرًا خطيراً يتعارض مع القوانين والتشريعات والقوانين المنظمة للرياضات الجماعية في ليبيا.

وطالبت اللجنة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء في أقرب الآجال معربة عن بالغ قلقها لتصاعد وتيرة العنف ضد المشجعين داخل القاعات والملاعب الرياضية.

ودعت اللجنة إلى وضع حلول عاجلة من الجهات المختصة تضمن عدم امتلاك عناصر الأمن لجميع أنواع الأسلحة النارية أثناء تأمينهم المدرجات، بالإضافة إلى تشكيل جهة خاصة ومؤهلة لحماية المنشآت الرياضية.