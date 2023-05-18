سفير التشيك يبحث دعم بنغازي في مجال الرقابة على الأغذية والأدوية   

بحث سفير دولة التشيك لدي ليبيا جان فيتيكال مع رئيس المجلس التسييري ببنغازي الصقر بوجواري آفاق الدعم من قبل الحكومة التشيكية والذي يشمل توفير عدد من الأجهزة والمُعدات في مجال الرقابة على الأغذية والأدوية وتدريب عدد من العناصر البشرية المحلية في هذا المجال، إضافة إلى استعداد الحكومة التشيكية للتعاون في مجال تنفيذ مشروعات المواصلات وفي المجالات الصحية المُختلفة.

كما تم التطرق في الاجتماع الذي عقد ببنغازي إلى الأعمال والمشاريع التي يقوم بتنفيذها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في المدينة بدعم من الاتحاد الأوربي.