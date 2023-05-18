فريق الاتصال الحكومي يقدم لـ “باتيلي” مقترحًا للتعاون لدعم العملية الانتخابية

أخبار ليبيا 24

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبداللهِ باتيلي، إن فريق الاتصال المكلف من حكومة الوحدة الوطنية قدم مقترحًا للتعاون من أجل دعم العملية الانتخابية؟

واستقبل باتيلي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، فريق اتصال من حكومة الوحدة الوطنية.

واطلع فريق الاتصال الحكومي باتيلي وفريق البعثة خلال اللقاء، على جهود اللجنة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية لدعم الانتخابات، وعلى مختلف الأنشطة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت منصة حكومتنا، إن فريق الاتصال المكلف من حكومة الوحدة الوطنية اتفق مع باتيلي على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسيق الجهود، وتبادل وجهات النظر بين الطرفين.