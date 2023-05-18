المنفي يصل جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية

أخبار ليبيا 24

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وبدأ توافد ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الجامعة العربية على مدينة جدة استعدادًا لانطلاق فعاليات القمة التي ستجري غدًا الجمعة.

وبحسب بيان الرئاسي، كان في المنفي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي أمين جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

ويتواجد في جدة كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ومندوب ليبيا لدى الجامعة العربية عبدالمطلب ثابت، الذي شاركوا خلال الأيام الماضية في الأعمال التحضيرية للقمة.

وتنعقد القمة المرتقبة في 19 مايو الجاري، بمشاركة سورية، وهو الملف الأبرز، بالتوازي مع الاتفاق (السعودي – الإيراني) وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة، ورغم العوامل الإيجابية التي تهيئ الأجواء لنتائج مغايرة في القمة المرتقبة، يظل الجانب الاقتصادي في مقدمة الملفات التي باتت تحتاج لمعالجة خاصة، وفق الخبراء.