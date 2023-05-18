حكومة الوحدة تقدم للبعثة الأممية مقترحا لدعم الانتخابات

قدمت حكومة الوحدة الوطنية للبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقترحا للتعاون من أجل دعم العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال استقبال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الخميس فريق اتصال من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه تم خلال اللقاء إطلاع المبعوث الأممي وفريق البعثة على جهود اللجنة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية لدعم الانتخابات، وعلى مختلف الأنشطة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبينت منصة “حكومتنا” أن اللقاء بحث سبل دعم التعاون بين الحكومة والبعثة، لتنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في إنجاح العملية الانتخابية المنتظرة.

وأطلع المبعوث الأممي على جهود التعاون والتنسيق بين الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات، ونشاط اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، في دعم الزخم الحكومي للعملية الانتخابية.

واتفق المجتمعون على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسق الجهود، وتبادل وجهات النظر بين الطرفين.