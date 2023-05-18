المستشار صالح يلتقي أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة عددا من أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية.

وبحث رئيس مجلس النواب مع الضيوف عدداً من الملفات وعلى رأسها مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وطالب الأعيان والحكماء والمشايخ، إنشاء حكومة موحدة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى مطالبتهم بعدم إقصاء أي شخصية من الترشح للانتخابات، مشددين على ضرورة أن تشمل الانتخابات الجميع ولا إقصاء لأحد.

كما عبر الأعيان والحكماء والمشايخ، عن تثمينهم للدور الوطني الذي يقوم به المستشار صالح خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن.

وتناول اللقاء مطالب الشعب بالوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معبرين عن دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد السابقة الأولى للسادة الأعيان والحكماء والمشايخ بالمنطقة الغربية.