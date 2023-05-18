طيران تركي مسير يُحلق في الزاوية بالتزامن مع حالة احتقان عسكري

أفادت وسائل أعلام محلية، نقلًا عن شهود عيان، اليوم الخميس عن تحليق للطيران التركي المسير فوق مدينة الزاوية بالتزامن مع حالة احتقان وتجمع للآليات العسكرية في المطرد وطريق الرابش.

وبحسب ليبيا برس، فأن حالة الاحتقان والتحشيدات سببها مقتل احمد محمد صالح العائب الملقب بـ”الكلخه” التابع للكتيبة 103 مُشاة، المعروفة بـ”كتيبة السلعة”، بإمرة عُثمان اللهب على يد مسلحين تابعين للمهرب المعاقب من مجلس الأمن، محمد كشلاف “القصب”.

وأشارت المصادر الى أن عدد كبير من السيارات المسلحة التابعة للسلعة تحتشد في الإشارة الضوئية المطرد.

وكان الكلخه قد قام قبل فترة باستهداف مجموعة تابعة للقصب عقب قيامهم بالرماية عليه.