| المنفي يصل إلى جدة للمشاركة في أعمال الدورة 32 للقمة العربية

|

2023/05/18 على الساعة 22:39

: وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 32 للقمة العربية، بحضور ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.

وقال المجلس الرئاسي عبر صفحته علي “فيسبوك، أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كانا في استقبال المنفي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وبدأ عدد من القادة العرب وملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الجامعة العربية بالوصول إلى مدينة جدة، اليوم الخميس، للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستجري غدًا الجمعة.