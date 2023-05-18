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معلقًا على مبادرة الدبيبة للعمل الديني.. العرادي: فوضى المؤسسات واستيراد الفتاوي يجب أن ينتهي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عبدالرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان على اعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عن إطلاق مبادرة لمؤسسة العمل الديني الرسمي في ليبيا.

العرادي أعرب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” عن دعمه وبقوة لهذه المبادرة، مؤكدًا على أن الدولة مؤتمنة على دين الشعب وأن فوضى المؤسسات واستيراد الفتاوي يجب أن ينتهي.

وتابع: “ياريت يتم توسيع دائرة التشاور مع أهل التخصص الديني والإداري والمالي والاجتماعي ومراكز البحوث وغيرها قبل إطلاق المبادرة”.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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