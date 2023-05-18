مشايخ المنطقة الغربية يطالبون رئيس مجلس النواب الليبي بتشكيل حكومة الوحدة للإشراف على الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس في مدينة القبة، عدداً من أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية.

وبحث عقيلة صالح، خلال اللقاء الذي حضره اللقاء عدداً من النواب الممثلين للمنطقة الغربية، عدداً من الملفات وعلى رأسها مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وطالب الأعيان والحكماء والمشايخ، خلال اللقاء بإنشاء حكومة موحدة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى مطالبتهم بعدم إقصاء أي شخصية من الترشح للانتخابات، مشددين على ضرورة أن تشمل الانتخابات الجميع ولا إقصاء لأحد.

كما عبر الأعيان والحكماء والمشايخ، عن تثمينهم للدور الوطني الذي يقوم به رئيس مجلس النواب خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن.

وتناول اللقاء مطالب الشعب بالوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معبرين عن دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات، بالإضافة إلى رفضهم.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد السابقة الأولى لأعيان والحكماء والمشايخ بالمنطقة الغربية.

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