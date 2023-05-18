روسيا تهاجم فرنسا من مجلس الأمن وتذكّرها بانهيار ليبيا

قالت نائبة الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا، أن المستوى العالي الحالي من التهديدات للأمن والاستقرار في منطقة الساحل هو نتيجة مباشرة للتدخل العسكري للدول الغربية في ليبيا.

وصرحت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة في إحاطة بمجلس الأمن الدولي بشأن أنشطة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، بأن المستوى المرتفع الحالي من التهديدات للأمن والاستقرار في منطقة الصحراء والساحل الأفريقي كان نتيجة مباشرة للتدخل الغربي في شؤون ليبيا في عام 2011 والانهيار اللاحق للدولة الليبية وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية أمس الأربعاء.

واعتبرت الدبلوماسية الروسية «محاولات فرنسا لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل لم تؤت ثمارها أيضًا»، لهذا تؤكد أن موسكو لم تُفاجأ بسماع نوع من «الضغينة» في بيان المندوب الفرنسي، نظرًا لعجزهم عن تحسين الوضع في المنطقة وفقدانهم للاستعمار الجديد وفق تعبيرها.

وأضافت أن «الإجراءات الأُحادية الجانب المستمرة لباريس الهادفة إلى تغيير النظام في باماكو تستمر في الإضرار بالجهود الأفريقية الجماعية لتحقيق الاستقرار في الصحراء والساحل».