لاغا: للأسف الأطفال المحقونين بالإيدز آخر اهتمامات الدبيبة

كشف المتحدث باسم أسر الأطفال المحقونين بفيروس HIV المسبب لمرض الايدز إدريس لاغا، استمرار محنة الأطفال وذويهم، وإهمال الحكومات المتعاقبة لملف الضحايا، وإيقاف المخصصات المالية لجلب أدوية المصابين، وفتح ملف القضية مجددا وظهور متهم رئيسي في القضية.

وأكد إدريس لاغا في تصريحات صحفية أن قضية الأطفال الضحايا أنتجت محنة ومأساة إنسانية سخرها النظام السابق لابتزاز أوروبا والمجتمع الدولي، ولم تكترث كل الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 17 فبراير بهذه المحنة، ولم تحظ هذه القضية وهؤلاء الضحايا بالاهتمام الكافي الذى كان من الممكن أن يحول بينهم وبين ما يحدث لهم اليوم من إهمال جسيم وسوء معاملة وفقدان الأدوية وموت ودفن وعويل ولا حياة لمن تنادي.

وبشأن عدم صرف المخصصات المالية السنوية الخاصة بالأدوية وعلاج الحالات الصعبة منذ الشهر السابع لسنة 2022 كشف لاغا عن عزم أسر الضحايا رفع شكوى ضد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الذى تعمد وقف صرف المخصصات المالية، الخاصة بالمرضى ما أدى إلى فقدان الأدوية نهائيا من العيادة الخاصة بالأطفال الضحايا ووفاة حالتين لتعرضهم لانهيار كلى بالمناعة نتيجة فقدان الدواء.

وقال إدريس لاغا إن وزير المالية تحجج بوجوب تعديل المركز القانوني للجنة، وأنه أوقف مخصصاتها المالية منذ أشهر، وقال لاغا إنها حجة واهية ومبرر سخيف أدى إلى موت طفلين بريئين، ودخول ثلاث حالات بالغيبوبة الكاملة منذ أشهر، لانهيار مناعتهم بالكلية.

وأضاف لاغا أن الوزير تناسى أن روح القانون هي تسخير الأموال للحفاظ على حياة البشر وليست التضحية بحياة البشر لأجل الحفاظ على الأموال .كما يزعم معاليه.

وأشار إلى أن السبب المباشر والوحيد للوفيات المتعاقبة لهؤلاء الضحايا هو فقدان المناعة كليا ووقوع الجسم فريسة سائغة لكل الأمراض الانتهازية والمصاحبة.

وبين أن سبب فقدان المناعة هو فقدان الأدوية والعلاج المناسب وسبب فقدان الأدوية والعلاج المناسب هو فقدان التغطية المالية. وسبب فقدان التغطية المالية هو فقدان الوطنية والشرف والحياء من وجوه كل مسؤولي الدولة شرقا وغربا وعلى رأسهم وزير المالية المدعو خالد المبروك.

وأفاد المتحدث باسم الأسر أن كل الحكومات المتعاقبة أهملت إهمالا جسيما متابعة احتياجات هؤلاء المرضى. نتج عن ذلك الإهمال أننا فقدنا 131 شهيدا طاهرا خلال السنوات الماضية . وآخر اهتمام بمأساة الضحايا هو اجتماعهم بالسيد عبدالحميد الدبيبة منذ عشرة أشهر تقريبا، وأصدر تعليماته الكريمة بتنفيذ كل مطالب المرضى وأسرهم. لكن لشديد الأسف حتى هذه الساعة لم تنفذ نقطة واحدة ولا نصف نقطة. ولربما دخلت تعليمات السيد الرئيس لدهاليز الأحلام والأمنيات الطيبة فقط لا غير.

وفيما يتعلق بفتح ملف القضية من جديد أكد السيد لاغا أن مطالب أسرهم تنحصر فى وجوب جلب المتهم الرئيسي والمحوري فى هذه القضية وهو ضابط سابق بسلاح الغواصات الملكية البريطانية يدعى جون ألكسندر مالكوم أنهى خدمته العسكرية ببريطانيا وعمل كمهندس مدني في شركة براون أند روت بمدينة بنغازى أواسط التسعينيات، وهو من دبر الجريمة وسلم المتهمة الاولى فى القضية الممرضة كرستينا المادة الملوثة بفيروس HIV المسبب لمرض الايدز ، وكلفها بالتنفيذ بحسب اعترافاتها وما هو مدون بملف القضية.

وأفاد لاغا إلى أن فريق التحقيق الليبي برئاسة مدير المباحث الجنائية العميد حرب دربال سلموا موسى كوسا ملف جون المذكور والتحقيقات والأدلة على تورطه. وأن كوسا قام بإخفاء هذا الملف بخزنته السرية. وأن النظام السابق لم يطالب مطلقا بجلب جون ولا ملاحقته ولا حتى الحديث عنه وهو ما فعلته أيضا كل الحكومات المتعاقبة، وفق قوله.