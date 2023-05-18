ليبيا الان

السيطرة على حريق بمحيط السفارة المصرية بطرابلس

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكنت فرق هيئة السلامة الوطنية وفرق الإطفاء، من السيطرة على حريق شب في محيط السفارة المصرية بالعاصمة الليبية طرابلس، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وقالت مصادر محلية في مدينة طرابلس، أن حريقا شب مساء اليوم الخميس في الفناء الخارجي للسفارة المصرية، بسبب سقوط ألعاب نارية استخدمها أطفال على الأعشاب الجافة بمحيط مبنى السفارة.

وأضافت المصادر أنه لم تسجل أي أضرار بشرية، وأن طاقم السفارة المصرية لم يتضرر أي منهم، ولا توجد أيّ أضرار بمبنى السفارة وقد تمّت السيطرة على الحريق من قبل رجال هيئة السلامة الوطنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك