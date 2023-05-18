السيطرة على حريق بمحيط السفارة المصرية بطرابلس

تمكنت فرق هيئة السلامة الوطنية وفرق الإطفاء، من السيطرة على حريق شب في محيط السفارة المصرية بالعاصمة الليبية طرابلس، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وقالت مصادر محلية في مدينة طرابلس، أن حريقا شب مساء اليوم الخميس في الفناء الخارجي للسفارة المصرية، بسبب سقوط ألعاب نارية استخدمها أطفال على الأعشاب الجافة بمحيط مبنى السفارة.

وأضافت المصادر أنه لم تسجل أي أضرار بشرية، وأن طاقم السفارة المصرية لم يتضرر أي منهم، ولا توجد أيّ أضرار بمبنى السفارة وقد تمّت السيطرة على الحريق من قبل رجال هيئة السلامة الوطنية.