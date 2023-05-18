اجتماع أمني رفيع يعد خطة مشتركة لتأمين جنوب طرابلس

انعقد اجتماعاً امنياً في طرابلس، يوم الخميس لتنسيق الجهود و التجهيز لإعداد خطة امنية مشتركة .

ويأتي ذلك بحضور مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة و ضباط عن اللواء 111 مجحفل و ضباط من جهاز دعم المديريات و ضباط عن مكونات المديرية المختصة بالعمل الأمني.

وتضمن الخطة الأمنية لضبط الامن و فرض السيطرة الامنية على جنوب طرابلس و مراعاة بسط الامن لا سيما في المناطق شبه النائية و زراعية ، و بما يحقق التصدي للجريمة و المجرمين الذين يستغلون المناطق الزراعية بطريق المطار للإفلات من مراقبة الدوريات الأمنية .

و بحث الاجتماع تكاثف الجهود و التنسيق و التعاون التام لحفظ الامن العام بالمنطقة.