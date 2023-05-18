| الدبيبة يصدر تعليماته لوزير الداخلية بفتح تحقيق في واقعة وفاة مشجع الاتحاد

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2023/05/19 على الساعة 01:37

: أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، تعليماته لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بفتح تحقيق عاجل، في واقعة وفاة أحد مشجعي نادي الاتحاد جراء إصابته بطلق ناري عقب مباراة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي لكرة السلة الاثنين الماضي.

وتُوفي مشجع نادي الاتحاد، عبد المهيمن الفلاح، في الساعات الأولى من صباح الخميس، متأثرًا بإصابته البالغة برصاصة في رأسه، عقب حضوره مباراة الاتحاد وأهلي بنغازي في دوري كرة السلة، والتي أقيمت على الصالة الرياضية الكبرى في طرابلس مساء أمس الأول، وتم نقل المشجع إلى العناية المركزة في مصحة قرطبة حيث كان في حالة خطيرة.

وأصدر وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، قرارًا بتشكيل لجنة خاصة كلفها بمتابعة واقعة وفاة عبد المهيمن الفلاح، وموافاته بشكل عاجل ومفصل بكل ما يتعلق بالواقعة.

كما أصدرت مديرية أمن طرابلس، بيانًا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، والتي شهدت وفاة المشجع، مؤكدة فتح تحقيق في الواقعة بإشراف النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يثبت تورطه فيها.

وشهدت الساعات الماضية نقل الراحل إلى تونس بعدما تدهورت حالته بشدة، في محاولة لإنقاذه، قبل أن يفارق الحياة. وحرص محمود عبودة رئيس نادي الاتحاد على زيارة المشجع قبيل سفره إلى تونس، بعدما تدخل لدى الجهات المختصة لسرعة سفر المشجع نظرًا لخطورة حالته.

من جهته نعى نادي الاتحاد مشجعه الراحل في بيان رسمي فجر اليوم، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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