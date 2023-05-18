غيث: ما استمعت إليه في اجتماع حكومة الدبيبة دعاية رخيصة

أوضح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” أن التحكم في سعر الصرف يتم من خلال إجراءات يتخذها المصرف المركزي والحكومة ممثلة في وزارة المالية.

وقال غيث في تصريح صحفي: “قبل أن تتساءل عن دور الصرف الموازي لماذا لا تحاول أن تناقش لماذا يتم الصرف الموازي؟ أليس بسبب حجب المخصصات عن مؤسسات رسمية تعتبر من ضمن مؤسسات الدولة لو يتم توفير احتياجات تلك المؤسسات بغض النظر عن أماكن تواجدها لما كانت هناك حاجة لما يسمى بالإنفاق الموازي؟

وأشار إلى أن ما يتم حاليا هو ترك الأسباب الحقيقية والبحث عن أعذار وأسباب غير صحيحة وأولها غياب الإدارة الجامعية للمصرف المركزي وغياب وزارة المالية عن القيام بدورها في السياسة المالية وانعدام التنسيق بين السياسة المالية والنقدية والتعدي على اختصاصات الآخرين.

وتابع: أليس من التحدي للمصرف المركزي أن ينشر قوائمه المالية المؤخرة عشر سنوات بدل القيام بدور وزارة المالية.

ورد غيث على ما تداوله مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، قائلا: ما تم نقاشه واستمعت إليه هو وجهة نظر واحدة ودعاية رخيصة لإنجازات وهمية ولم يقم أحد من الموجودين وتساءل لماذا الإنفاق الموازي وما أسبابه!