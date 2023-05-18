مختار: يجب أن تكون الجامعة العربية بديلاً للأطراف المنخرطة في الصراع الليبي

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، إن اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري غير موجود سوى على الورق، وإنه لا يوجد توافق بين الفرقاء السياسيين في ليبيا قبيل القمة العربية رغم اتفاق عقيلة والمشري.

مختار وفي تصريحات صحفية، أوضح أنه يجب أن تكون الجامعة العربية بديلاً للأطراف الإقليمية والغربية المنخرطة في الصراع في ليبيا.

ودعا مختار الجامعة العربية لممارسة دور الوساطة من خلال درايتها بالشأن العربي لتحديد ما تحتاج إليه العملية السياسية في ليبيا.