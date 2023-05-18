| “يونيسف” تدعم تدريب تقنيات المقابلات المتمركزة حول الطفل لـ 15 محققة ليبية

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2023/05/19 على الساعة 01:26

: اختتمت اليونيسف ليبيا اليوم، بالتعاون مع CORAM الدولية، اليوم الأول من برنامجين تدريبيين، والذي يهدف الأول إلى تعزيز قدرة 15 محققة من وحدات حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية لليبيا، وذلك نحو ضمان سلامة الأطفال ورفاهتهم في جميع أنحاء ليبيا.

جاء ذلك في إطار مشروع “تطوير قضاء الأحداث في ليبيا”، ويعد هذا التدريب جزءًا من التزام اليونيسف بتهيئة بيئة أكثر أمانًا للأطفال، وتعزيز المساءلة، وضمان العدالة. ودعماً لهذه المهمة، تم تنظيم تدريب لمدة أربعة أيام على فنيات المقابلة والاستجواب المتمركزة حول الطفل لأقسام ووحدات حماية الأسرة والطفل.

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارة الداخلية الليبية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في ليبيا. وستزود برامج التدريب المحققات بالمهارات والمعارف اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية الطفل بشكل فعال، مع التركيز بشكل خاص على فنيات إجراء المقابلات التي تركز على الطفل، مما يضمن سماع أصوات الأطفال ودعم حقوقهم طوال عملية التحقيق.

وأشارت إلي أن العدالة لكل طفل هي حق أساسي، وتظل اليونيسف في ليبيا ثابتة في التزامها بدعم حقوق ورفاه كل طفل في ليبيا.