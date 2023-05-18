“بن قدارة” يزور شركة رأس لانوف ويتابع سير العمل بالمجمع الصناعي

الوطن/ رصد

زار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحان بن قدارة برفقة أعضاء مجلس الإدارة بزيارة عمل لشركة رأس لانوف للاطلاع على سيرالعمل بالمجمع الصناعي، عقب إعلان عودته للعمل بعد توقف دام لاثني عشر عاماً.

وتفقد بن قدارة خلال الزيارة مصنع الايثيلين شملت غرفة التحكم ومنظومة ضاغطة تكسير الغاز والأفران، بالإضافة إلى التأكد من توفراشتراطات السلامة داخل المصنع.

كما اطلع على أعمال التحويرة التي أجرتها الشركة على تزود مصنع الايثيلين بالنافتا، مشيداً بعمليات تشغيل مصنع الايثيلين التي تسيرعلى أحسن ما يرام.

وقام بن قدارة بجولة تفقدية لمحطة تحلية المياه برأس لانوف والتي تغذي المجمع الصناعي بالمياه المحلاة، مشيراً إلى أنه أعطى الإذن للشركةبإنشاء خط بإيصال المياه من محطة التحلية للمدينة السكنية رأس لانوف.

واجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف ومجلس إدارة شركة سرت سير الخطط والمشاريع المتعلقة بالعمليات والسلامة والخدمات.